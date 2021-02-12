58.1 مليار دولار تدفقات لصناديق الأسهم العالمية

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات لتدفقات الصناديق الأسبوعية من «بنك أوف أمريكا»، أن صناديق الأسهم العالمية تلقت تدفقات قياسية بلغت 58.1 مليار دولار على مدى الأسبوع الفائت، إذ سحب المستثمرون المال من صناديق النقد وخففوا انكشافهم على السندات.

وبلغت الأسهم العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، إذ تعززت معنويات المستثمرين بفضل آفاق الأرباح والتعافي الاقتصادي. وشهد الإقبال على الأسهم عمليات تكوين مراكز بشكل مفرط بين عملاء إدارة الثروات ببنك الاستثمار الأمريكي في ظل مخصصات بنسبة 63.1 % للأسهم وهي الأعلى على الإطلاق و19.1 % للديون وهي الأقل على الإطلاق.

وقال بنك الاستثمار إن القدر الأكبر من التدفقات الأسبوع الماضي ذهب إلى الأسهم الأمريكية التي تلقت تدفقات 36.3 مليار دولار، وهي الأفضل على الإطلاق، فيما تلقت الصناديق التي تستثمر في الشركات الكبيرة 25.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وكان الشراء بلا هوادة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ملمحاً أساسياً في اتجاهات الاستثمار في الآونة الأخيرة. واستقطبت صناديق التكنولوجيا 5.4 مليارات دولار، متفوقة على التدفقات القياسية المسجلة الأسبوع الماضي عند 4.2 مليارات دولار.

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