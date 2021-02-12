ارتفاع سعر العملة الرقمية بتكوين إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: أ ف ب

ارتفع سعر العملة الرقمية بتكوين إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس وسجل 48481 دولارا للوحدة الواحدة خلال التعاملات على منصة بيت ستامب في أعقاب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية، ماستر كارد، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

وقال راج دهامودهاران، المسؤول عن الأصول الرقمية في ماستر كارد، في تدوينة، إن الشركة ستسمح بالتعاملات باستخدام عملات رقمية محددة وإنها تجري اتصالات مع البنوك المركزية التي تعمل على تطوير عملات رقمية خاصة بها.

واستفادت بتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان ماستر كارد.

جاء وصول سعر بتكوين إلى مستوى قياسي جديد اليوم بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في وقت سابق هذا الأسبوع شراء عملات بتكوين بقيمة 5ر1 مليار دولار واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.

وأدى إعلان تسلا إلى ارتفاع سعر بتكوين أيضا مع تزايد الآمال في أن تحذو شركات أخرى حذوها، وهو ما من شأنه أن يساهم في اتساع نطاق قبول العملة الرقمية المشفرة في الأسواق.

د ب أ

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