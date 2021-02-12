البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار البلاتين امس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، مواصلة صعوداً قوياً بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

فقد صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1257.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 % إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015.

كما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 2361.04 دولاراً للأوقية، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو ثلاثة أسابيع التي سجلها أمس الأول الأربعاء.

ويستخدم مصنعو السيارات المعدنين في المحولات الحفازة لتنقية أبخرة العادم.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس «تنظر السوق إلى ما بعد الجائحة، إلى التعافي في قطاع السيارات، والذي سيحدث في نهاية المطاف».

أما الذهب فقد انخفض في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1841.28 دولاراً للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1842.90 دولاراً.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 27.13 دولاراً للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس «يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضاً على الأسعار».

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

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