مكتب الميزانية بالكونجرس: العجز الأمريكي 2.26 تريليون دولار 2021

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة سينكمش إلى 2.258 تريليون دولار في السنة المالية 2021 من 3.132 تريليونات في السنة السابقة، لكن ذلك لا يشمل خطة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار المقترحة من الرئيس جو بايدن.

وقال المكتب في توقعاته للميزانية على مدى عشر سنوات، إن العجز، من واقع القوانين الصادرة حتى 12 يناير، سينكمش إلى 905 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2024، لكنه سيزيد زيادة مطردة إلى 1.9 تريليون بحلول السنة المالية 2031.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز