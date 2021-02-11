قريباً.. سيارات أجرة جوية للوصول إلى المطار في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران، شراء ما يصل إلى 200 مركبة أجرة جوية كهربائية صغيرة لمساعدة العملاء في المناطق الحضرية على الوصول إلى المطار.

وقالت شركة الطيران، أمس الأربعاء، إنها ستساعد شركة "آرتشر" التي تعمل في مجال الطائرات الكهربائية في تطوير طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحيات.

وتأمل "آرتشر" في تسليم أول طائراتها عام 2024، إذا حصلت على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية.

ولفتت "يونايتد" إلى أنّ بنجاح تحليق هذه الطائرات، ستقوم بشراء ما يصل إلى 200 طائرة تديرها شركة أخرى.



ووفقاً لعرض "آرتشر" للمستثمرين، تبلغ قيمة الطلبات مليار دولار مع خيارات شراء بقيمة 500 مليون دولار أخرى.



هذا وتم تصميم طائرات آرتشر لتطير تحت طاقة البطارية لمسافة تصل إلى 60 ميلاً (97 كيلومتراً) بسرعة تصل إلى 150 ميلاً في الساعة (240 كيلومتراً في الساعة)، وفق "قناة الحرة".



وتخطط الشركة لإطلاق الخدمة في المناطق المزدحمة القريبة من المطارات. كما قدرت "يونايتد" أن سيارات الأجرة الجوية يمكن أن تنقل الناس من هوليوود إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بنحو نصف انبعاثات الكربون لكل راكب.

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