عجز الميزانية الأمريكية في يناير يبلغ ذروة عند 163 مليار دولار

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية 163 مليار دولار في يناير، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.

وارتفعت الإيرادات 3% في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35% إلى 547 مليار دولار.

وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.

وبالنسبة للشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89% إلى 736 مليار دولار، إذ صعدت الإيرادات 1% إلى 1.19 تريليون دولار، وقفز الإنفاق 23% إلى 1.92 تريليون دولار.

والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعها عند ارتفاعات غير مسبوقة.

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