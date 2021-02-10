أرباح «تويتر» بالربع الأخير تتجاوز التقديرات

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «تويتر إنك» الأمريكية التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 222.12 مليون دولار بما يمثل 0.27 دولار للسهم مقابل 118.77 مليون دولار، بما يمثل 0.15 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 313.03 مليون دولار بما يعادل 0.38 دولار للسهم الواحد، في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة رويترز تومسون آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحاً تعادل 0.31 دولار للسهم خلال الربع الأخير، وعادة ما تستثني تقديرات الخبراء البنود الخاصة.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 27.7% سنوياً إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.

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