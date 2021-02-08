ارتفاع توقعات نتائج «جنرال موتورز»

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفعت توقعات المحللين بشأن نتائج مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتتجاوز البيانات الأساسية لأداء قطاع السيارات في الولايات المتحدة، التي تتوافق بشدة مع مبيعات المجموعة الأمريكية.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم ارتفاع مبيعات جنرال موتورز خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يأتي ذلك في حين زاد إنتاج الولايات المتحدة من السيارات والشاحنات الخفيفة خلال الفترة نفسها بنسبة 2.6% سنوياً فقط. ومن المقرر أن تعلن جنرال موتورز بعد غد الأربعاء نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن إيرادات جنرال موتورز خلال السنوات الست الماضية كان يتناسب مع مؤشر أداء الصناعة بمقدار 0.9 نقطة، وهو ما يعني تناسباً قوياً. في الوقت نفسه ارتفع سعر سهم جنرال موتورز بنسبة 90% منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي في 30 سبتمبر الماضي.

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