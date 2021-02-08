منظمة التجارة ترجئ قراراً بشأن رسوم أمريكية على المعادن

المصدر: جنيف - رويترز

أرجأت منظمة التجارة العالمية قرارها بشأن رسوم جمركية على المعادن فرضتها الولايات المتحدة إلى النصف الثاني من 2021، وهو ما يعطي الرئيس جو بايدن فسحة من الوقت إذا كان يرغب في تسوية النزاعات.

وكانت لجنة بالمنظمة تنظر في شكاوى قدمتها الصين والاتحاد الأوروبي والهند والنرويج وروسيا وسويسرا وتركيا قد قالت في السابق إن تقريرها النهائي لن يصدر قبل خريف 2020، وهو ما يعني ضمنياً أنه سيأتي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أشخاص إن التقرير لن يصدر قبل النصف الثاني من هذا العام. وأضافت أن التأجيل سببه جائحة كوفيد 19. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية في 2018 على 25% من إمدادات الصلب إلى الولايات المتحدة و10% على الألومنيوم بموجب قانون أمريكي يرجع إلى عام 1962 يسمح للرئيس بتقييد الواردات استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.

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