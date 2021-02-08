كاسبرسكي: بحث الأطفال على الإنترنت خلال عطلة الشتاء ركز على لعبة ماينكرافت والأشغال اليدوية ودونالد ترامب

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كاسبرسكي عن السبل التي اتبعها الأطفال في التعبير عن اهتماماتهم خلال عطلة الشتاء 2020-2021.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن منصة Kaspersky Safe Kids أن الأطفال تمكّنوا، على الرغم من قيود الجائحة، من تسلية أنفسهم بمحتوى «يوتيوب»، بنسبة 21%، والألعاب (15%) التي جاءت لعبة ماينكرافت في صدارتها، في حين جاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رأس عمليات بحث الأطفال عن المشاهير.

وتمتّع الأطفال هذا العام بعطلة شتوية غير عادية بسبب الظروف التي خلقتها أزمة الجائحة العالمية، والتي فرضت إلغاء مهرجانات الشوارع والمعارض في العديد من البلدان، فيما كانت زيارات الأقارب من كبار السنّ من الأمور الممنوعة أو غير المحبّذة.

وأجرت كاسبرسكي تحليلًا لطلبات البحث التي أجراها مستخدمو Kaspersky Safe Kids في الفترة بين 20 ديسمبر و10 يناير، والتي جُعلت مصادرها مجهولة الهوية، وذلك للتعرّف إلى كيفية تمكّن هؤلاء الأطفال من التعويض عن نقص الأنشطة الخارجية.

وتغطي البيانات الوصفية مجهولة المصدر والهوية، والمقدمة طواعية من المستخدمين، طلبات البحث المقدمة عبر تطبيقات Bing وGoogle وMail.ru وYahoo! وYandex وYouTube، عبر كل من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وارتبطت الطلبات الأكثر شيوعًا بيوتيوب (21%) والألعاب (15%) وأدوات الترجمة (11%) ومنصات التواصل (10%) والموسيقى (9%).

وبحث الأطفال كثيرًا، عند استخدام موقع يوتيوب، عن ألعاب الفيديو (37%)، وتحديدًا عن قنوات يبث أصحابها ألعابًا مختلفة (39%) وعن قنوات تغطي ألعابًا معينة مثل ماينكرافت (19%).

واشتملت قائمة الألعاب الأخرى التي تصدّرت طلبات البحث على يوتيوب على Among Us وBrawl Stars وGacha Life، التي تتيح إنشاء قصص مصورة في مقاطع فيديو.

وارتبطت ثاني أبرز فئة بحث (21%) على يوتيوب بمدونين أو قنوات محددة، فأصبح، مثلًا، موضوع الأشغال اليدوية، أو ما يُعرف اختصارًا بـ DIY، شائعًا جدًا بين الأطفال، كما يتضح من أهمّ ثلاثة طلبات بحث عن قنوات مثل 5-Minute Crafts و123 GO! وTroom Troom.

أما موضوع البحث الثالث الأكثر شيوعًا على YouTube، فكان الموسيقى، مثلما هو متوقع. وجاءت فرق البوب الكورية BlackPink وBTS في صدارة عمليات البحث عن الفرق، في حين حلّ المغنّون أريانا غراندي وبيلي إيليش ومغني الراب ترافيس سكوت على عمليات البحث عن المغنّين. أما أشهر الأغنيات فكانت Baby Shark وDance Monkey وSavage Love.

وبحث الأطفال، بجانب الموسيقيين والمدونين، عن شخصيات مشهورة جاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رأسها متقدمًا على مشاهير جرى البحث عنهم كثيرًا، مثل الممثلة إيما واتسون ورجل الأعمال إيلون ماسك.

من ناحية أخرى، حاز التطبيق الشهير TikTok، الذي يحظى بأكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 150 دولة، على اهتمام قوي خلال العطلة الشتوية، التي بحث الأطفال فيها كثيرًا عن TikTok mashup، وعن بعض مشاهير هذا التطبيق وعن موضوع «كيفية تغيير الأوضاع المقيدة على TikTok». وإضافة إلى ذلك، كان التحدّي الأكثر شيوعًا على Tiktok «محاولة عدم الضحك».

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