برميل النفط يتخطى 60 دولارا لأول مرة منذ عام

المصدر: وكالات

تجاوز سعر خام برنت اليوم الاثنين، 60 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 في المئة، ليسجّل 60.19 دولارا.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات، وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا، والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

ويسجّل الخام ارتفاعا منذ أسابيع في وقت يضغط بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه إذا تم إقرار الحزمة بأكملها "فسنعود إلى التوظيف بشكل كامل العام المقبل".

وتعطي البيانات المرتبطة بمعدّل انتقال العدوى جرعة أمل إضافية، في وقت شهد الأسبوع الماضي أقل معدل للعدوى منذ أكتوبر، فيما بدأت الحكومات تنظيم برامج التطعيم.

وفي وقت سابق الاثنين، لامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولاراً للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي.

وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولارا بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 64 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولارا، في أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

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