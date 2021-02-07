68 % تراجع صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي في يناير

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت بيانات رابطة النقل البري في بريطانيا في صحيفة «ذا أوبزيرفر»، أن الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر عام 2020.

وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت إن حصة كبيرة من الانخفاض مرتبطة بالمعاملات الورقية الإضافية والقيود التي جرى فرضها بعدما لم تعد بريطانيا جزءاً من السوق الأوروبية المشتركة.

وقال رئيس الرابطة ريتشارد برنت للصحيفة إن الرابطة كانت تتوقع الانخفاض، حيث إنها طالبت الحكومة البريطانية التوصل لسبل للحد من العوائق البيروقراطية، وتعزيز التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف برنت: اختيار الوزراء لعدم الانصات للقطاع والخبراء أمر مثير للغضب والضيق الشديد. وأشار إلى أن الكثير من الشاحنات التي تأتي بمنتجات من أوروبا تعود خاوية، بما أن الكثير من الشركات البريطانية لا تحاول حتى التصدير للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلتا لاتفاق في ديسمبر الماضي يتيح لتجارة معظم البضائع دون رسوم، وذلك على الرغم من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة. مع ذلك، لا يمنع الاتفاق طلب معاملات ورقية ووثائق صحية إضافية.

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