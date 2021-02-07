4.65 % مكاسب أسبوعية لـ«ستاندرد آند بورز»

المصدر: نيويورك – رويترز

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها الأخيرة، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر، وذلك بدعم من تفاؤل حيال الأرباح ومحادثات التحفيز وإحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاحات.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3 %، إلى 31148.24 نقطة، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39 %، إلى 3886.83 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57 %، إلى 13856.30 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحاً 4.65 %، وارتفع ناسداك 6.01 %، وتقدم داو 3.89 %.

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