أفضل أداء أسبوعي للدولار في 3 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر مدفوعاً بتنامي الثقة في أن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز نظراءه في أنحاء العالم. ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين في التعاملات الآسيوية في ظل مؤشرات على متانة سوق العمل، فيما من المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية والتي تحظى بمتابعة وثيقة. وتراجع المؤشر في التعاملات المبكرة في لندن. كما عاود الدولار صعوده مقابل اليورو والين خلال التداولات في آسيا، بيد أن العملتين عوضتا خسائرهما في التعاملات الأوروبية.

ولامس مؤشر الدولار 91.60 للمرة الأولى منذ أول ديسمبر قبل أن ينزل إلى 91.375. وارتفع المؤشر في كل يوم هذا الأسبوع ويمضي على مسار الصعود 1.1 % على أساس أسبوعي وهو أكبر ارتفاع منذ أول نوفمبر ويأتي بعد زيادة 0.3 % في الأسبوع السابق. ويتلقى الدولار الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والذي يأتي بينما يتأهب المتعاملون لتحفيز مالي كبير.

وانخفض الدولار 0.2 % إلى 105.36 ينات بعد أن ارتفع إلى 105.70 للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر. وصعد اليورو 0.2 % إلى 1.1981 دولار بعد أن نزل إلى 1.1952 المستوى الذي لم يسجله منذ أول ديسمبر.

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