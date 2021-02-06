الذهب يواجه أسوأ أسبوع في شهرين ونصف

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب متعافياً من أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار سجلت أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهرين ونصف في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.77 دولاراً للأوقية بعد أن نزل ما يزيد على 2 % لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر الخميس.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1797 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر انخفاضاً أسبوعياً 2.6 % وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر. وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى «ديلي فيكس»: هناك بعض الانتعاش الفني، إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغاً فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطياً بفعل صعود الدولار والعوائد.

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