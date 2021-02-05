انتعاش نمو الوظائف الأمريكية أقل من المتوقع في يناير

المصدر: واشنطن - رويترز

انتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في يناير، وسجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر مما اُعتقد في البداية، مما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة «كوفيد 19».

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفاً في الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات ديسمبر لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة بدلاً من 140 ألفاً في التقديرات السابقة.

والانخفاض المسجل في ديسمبر هو الأول في ثمانية أشهر، ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات لإبطاء زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ معدل البطالة 6.3 % في يناير. لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل». وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 50 ألفاً في يناير.

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