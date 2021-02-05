عجز التجارة الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 12 عاماً في 2020

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاماً في 2020، إذ تسببت جائحة «كوفيد 19» في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري قفز 17.7 % إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008. وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 % لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 % لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 % في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسناً تدريجياً. وبالنسبة لديسمبر انكمش عجز التجارة 3.54 % إلى 66.6 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في ديسمبر. وارتفعت واردات السلع 1.5 % إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 % إلى 133.5 مليار دولار.

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