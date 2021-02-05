عجز التجارة الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 12 عاماً في 2020

المصدر:
  • واشنطن - رويترز
التاريخ:

زاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاماً في 2020، إذ تسببت جائحة «كوفيد 19» في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري قفز 17.7 % إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008. وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 % لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 % لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 % في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسناً تدريجياً. وبالنسبة لديسمبر انكمش عجز التجارة 3.54 % إلى 66.6 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في ديسمبر. وارتفعت واردات السلع 1.5 % إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 % إلى 133.5 مليار دولار.

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