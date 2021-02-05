«سيتي جروب» تحذر من تقلبات أسعار خام الحديد

المصدر: واشنطن - د ب أ

حذرت مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية في تقرير من الاحتمالات القوية لحدوث تقلبات في أسعار خام الحديد في السوق العالمية نظراً لأنه يُجرى تداول هذه السلع بسعر أعلى كثيراً من هامش التكلفة.

وذكرت أنه حتى مع حدوث تأرجح بسيط في توازن السوق العالمية، يمكن أن يرتفع سعر الخام إلى ما يتراوح بين 100 و200 دولار للطن.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى أن العامل الأقوى تأثيراً في تحركات سوق خام الحديد هو القيود التي تفرضها الصين على إنتاج الصلب والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في أسعار الخام في نهاية 2021. وتتوقع سيتي جروب زيادة الطلب على خام الحديد في الأسواق العالمية بنسبة 2% أو ما يعادل 30 مليون طن سنوياً في العام الحالي، بعد ارتفاعه بالفعل العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع ارتفاع سعر خام الحديد على المدى القصير إلى 170 دولاراً للطن في الشهور المقبلة قبل أن يتراجع إلى ما بين 140 و110 دولارات للطن في العامين الحالي والمقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز