متوسط خام أوبك يقفز إلى 55.97 دولاراً مع بداية فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

قفز المتوسط الشهري لسعر خامات «أوبك» إلى 55.97 دولاراً للبرميل خلال فبراير الجاري، في خطوة تمهد لكسره حاجز 56 دولاراً، وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وأظهرت توقعات المنظمة أن متوسط سعر برميل «أوبك» مع بداية شهر فبراير 2021 زاد 2.9% مقارنة مع متوسط سعره المسجل في يناير من العام ذاته في مؤشر على القفزات السعرية، التي حققها ولا يزال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر خامات «أوبك» 54.38 دولاراً للبرميل خلال يناير من هذا العام بنمو نسبته 10.6% مقارنة مع ديسمبر من العام 2020.

على صعيد متصل واصلت أسعار خام برنت الآجلة تسجيل المزيد من المكاسب، بعدما ارتفعت أسعار التسوية إلى 58.22 دولاراً، فيما بلغت بالنسبة لخام غرب تكساس الأمريكي 55.48 دولاراً خلال فترة الرصد ذاتها.

وجاءت القفزات السعرية الكبيرة، التي حققها النفط بدعم من البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، والتي أظهرت انخفاضاً في مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التقارير الصادرة عن الاجتماع الـ 48 للجنة الفنية المشتركة لدول «أوبك بلس»، والتي أشارت إلى تراجع مخزونات النفط الخام العالمية بحلول شهر يونيو المقبل إلى مستويات تعد الأدنى خلال السنوات الخمس الماضية.

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