تأجيل اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس

المصدر: جنيف - د ب أ

أعلن منظمو قمة قادة العالم، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، تأجيل القمة، لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان، إنه رغم انخفاض خطر العدوى بفيروس «كورونا» المستجد في سنغافورة بشدة «فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة»، مشيراً إلى أنه لايزال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.

يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم قادة الدول والشركات العالمية، يعقد في المعتاد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.

وبسبب استمرار خطر جائحة فيروس «كورونا»، تم خلال الأسبوع الماضي تنظيم مجموعة من الندوات عبر الإنترنت، بمشاركة العديد من قادة العالم ومنهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان من المقرر عقد دورة جديدة من المنتدى بحضور فعلي من المشاركين في سنغافورة خلال مايو المقبل، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

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