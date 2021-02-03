النفط قرب ذروة عام بعد تراجع المخزون الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو عام اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس آذار، في حين أبقت أوبك+ على اتفاق خفض المعروض دون تغيير.

وخلال التعاملات كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.37 دولار بما يعادل 2.4% لتصل إلى 58.83 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.7% مسجلة 56.21 دولاراً للبرميل، ذروتها منذ يناير 2020.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

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