1.5 مليار يورو أرباح «سيمنس» الفصلية

المصدر: ميونخ - د ب أ

يبدأ رولاند بوش تولي مهام منصبه رئيساً جديداً لمجموعة «سيمنس» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية بدفعة داعمة عبر النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام المالي.

وفي الربع الأول من السنة المالية، التي يتولى فيها بوش بالفعل المسؤولية التشغيلية، حققت المجموعة أرباحاً 1.5 مليار يورو بزيادة 38% عن الفترة نفسها من العام السابق، والتي سبقت جائحة كورونا.

وفي ضوء البداية الجيدة، زادت سيمنس من توقعاتها للسنة المالية الحالية، حيث تتوقع الآن أن تنمو المبيعات بصورة أقوى وترتفع الأرباح بين 5 و5.5 مليارات يورو وكان التطور الإيجابي في الربع السابق، الذي استمر من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعاً بشكل خاص بالتطور القوي في أعمال الصناعات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، جو كيزر: «أنا ممتن لأنني قادر على تسليم مثل هذه الشركة القوية إلى فريق الإدارة الجديد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز