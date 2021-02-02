النفط يقفز لذروة 12 شهراً وكبار المنتجين يكبحون الإنتاج

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 % اليوم مسجلة أعلى مستوياتها فيما يقارب 12 شهراً بعدما أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما ينسجم تقريباً مع تعهداتهم.

وخلال التعاملات كان خام برنت مرتفعاً 2.6 % عند 57.83 دولاراً للبرميل، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ومسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وزاد الخام الأمريكي 2.7 % إلى 55.03 دولاراً وكان كلا العقدين ارتفع أكثر من 2 % في الجلسة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل مارس.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع على التوالي في يناير لكن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.

ومن المقرر أيضاً تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يومياً من السعودية، أكبر منتج في أوبك، من بداية فبراير وحتى نهاية مارس.

وقال يو.بي.إس «مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية».

وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولاراً بحلول الربع الأول من 2022.

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