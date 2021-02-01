عام قياسي لتجارة التجزئة في ألمانيا

المصدر: فيسبادن - د ب أ

حققت تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحاً قياسية في عام 2020 بأكمله، رغم التراجع التاريخي في ديسمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن أرباح تجار التجزئة ارتفعت العام الماضي بعد احتساب المتغيرات بنسبة 3.9%، وبنسبة 5.1% قبل احتساب المتغيرات.

وبحسب البيانات، شهدت التجارة عبر الإنترنت ازدهاراً، وخاصة في مجال المواد الغذائية والأثاث وتحسين المنازل، بينما تراجع النشاط بشدة في تجارة الملابس خلال الأزمة.

وفي ديسمبر الماضي تراجعت مبيعات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1994 مقارنة بالشهر السابق له، إذ بلغ التراجع بعد احتساب المتغيرات 9.6% وقبل احتساب المتغيرات 9.3%، مقارنة بنوفمبر 2020.

يُذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على تقييد الحياة العامة مجدداً في ذلك الشهر، الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد (كريسماس)، وهو موسم مهم بالنسبة للقطاع.

في المقابل، ارتفعت إيرادات تجارة التجزئة في ديسمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.5% بعد احتساب المتغيرات وبنسبة 2.6% قبل احتساب المتغيرات.

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