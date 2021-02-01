«أسوس» تشتري «توب شوب» وعلامات تجارية أخرى بـ 363 مليون دولار

المصدر: لندن - د ب أ

اشترت شركة بيع الأزياء على الإنترنت بالتجزئة «أسوس»، متجر بيع الأزياء بالتجزئة «توب شوب»، وثلاث علامات تجارية أخرى، مقابل 265 مليون جنيه إسترليني (363 مليون دولار).

وأكدت شركة «أسوس» البريطانية الشهيرة أنها اشترت العلامة التجارية وعلامة «توب مان» التجارية الشقيقة لها، بالإضافة إلى العلامتين التجاريتين «ميس سيلفريدج» و«إتش آي آي تي». يشار إلى أن العلامات التجارية كانت جزءاً من مجموعة «أركيديا»، المملوكة للقطب البريطاني، فيليب جرين.

وقالت «أسوس» في بيان لها إنها أنفقت أيضاً 30 مليون جنيه إسترليني آخر على المخزون، وأنها سوف تستعين بـ 300 موظف كانوا معرضين لخطر التسريح من العمل.

وأضافت أنه لن يتم تضمين المتاجر في صفقة الشراء، مما يعني أن هناك 2500 من موظفي البيع بالتجزئة الذين ما زالوا معرضين لخطر التسريح من العمل.

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