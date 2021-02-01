"داروين بوكس" تجمع استثمار استراتيجي بقيمة 15 مليون دولار من "سيلز فورس"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "داروين بوكس"، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية للشركات، عن إغلاق جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار، بقيادة "سيلز فورس فنتشرز" وبمشاركة المستثمرين الحاليين "سيكويا" و"لايت سبيد".

"داروين بوكس" هي المنصة التكنولوجية الأسرع نمواً في آسيا والتي تمكّن العلامات التجارية الرائدة مثل "بوما" و"نيفيا" و"تاتا" و"ماهندرا" و"أداني" و"كوتاك" و"تي في إس" و"وي وورك" و"أكسا" و"طوكيو" و"دكتور ريديز" من رقمنة كافة عمليات الموارد البشرية في شركاتها.

وستمول جولة الاستثمار الجديدة توسُّع "داروين بوكس" في منطقة الشرق الأوسط لتوفير قدرات الموارد البشرية المتقدمة لعملائها من الشركات الكبرى في المنطقة.

وقد نمت الشركة بنسبة 300% منذ آخر جولة تمويل في العام 2019 وتمتلك اليوم قاعدة عملاء تضم أكثر من 500 شركة عالمية وتوفر مزايا إدارة الموارد البشرية لأكثر من مليون موظف يعملون في أكثر من 60 دولة. وتتميز الشركة بحضورها القوي في قطاعات الخدمات المالية والتجزئة والضيافة والتصنيع.

وفي هذه المناسبة، قال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لمنصة "داروين بوكس": "نشعر بالفخر والاعتزاز بالنمو الذي شهدناه عبر شراكتنا مع أهم المؤسسات الرائدة لدعم خطط تحول الموارد البشرية لديها. واليوم تتجه المزيد من الشركات إلى التخلي عن الحلول القديمة لاعتماد منصة إدارة الموارد البشرية الحديثة والمرنة الخاصة بنا والتي تمكنها من اتباع نهج استباقي وسريع في مواكبة التغيير. وبعد استكمال التمويل الجديد، نعتزم تسريع توسعنا في الشرق الأوسط وإضافة شركاء جدد وتعزيز ابتكار المنتجات وتنمية فريقنا بشكل كبير في المنطقة".

من جهته، قال ألكس كيال، شريك ورئيس الأعمال الدولية في "سيلزفورس فنتشرز": "يتزايد اعتماد تقنيات السحابة بوتيرة هائلة، وقد ساهمت الجائحة في تعزيز أهمية التحول الرقمي. توفر داروين بوكس الابتكار الضروري للشركات الرائدة مرسخةً مكانتها كمنصة موثوقة ومفضلة. ونحن متحمسون للانضمام إلى مسيرة داروين بوكس ودعمها في مهمتها".

وشهدت "دارون بوكس" طفرة هائلة في اعتمادها من قبل الشركات خلال الجائحة، لما تقدمه مجموعة منتجاتها المتكاملة من حلول مهمة لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بُعد بما في ذلك الحضور دون لمس والمكافآت الرقمية ومشاركة الموظفين والتوظيف الرقمي والتدريب الرقمي. ومع أكثر من 180 عملية تركيب للمنصة تم إجراؤها عن بُعد أثناء الإغلاق، والنمو القياسي في الإيرادات، عززت "داروين بوكس" مكانتها كواحدة من منصات تكنولوجيا الموارد البشرية المفضلة في السوق.

وتلبي منصة إدارة الموارد البشرية (HRMS) القائمة على السحابة لدى "داروين بوكس" احتياجات ومهام الموارد البشرية عبر كامل دورة عمل الموظف. ويعد الفهم العميق للسياق المحلي وسهولة الاستخدام بما في ذلك التركيز القوي على الأجهزة المحمولة والمستوى المتقدم من قدرات الإعداد والتركيب والسرعة في تحقيق القيمة من الأسباب الرئيسية التي عززت قوة هذا المنتج في قطاع الشركات حيث يدخل في منافسة مع SAP و Oracle وغيرهما من الحلول الرائدة. وتم تصميم هذا النظام ليناسب الاحتياجات الفريدة للعملاء من الشركات في الشرق الأوسط ويقدم دعماً للغة العربية وتكويناً يتماشى مع لوائح الموارد البشرية المحلية.

من جانبه، قال هارشجيت سيثي، مدير شركة سيكويا الهند: "ستكون نسبة 75% من القوة العاملة على مستوى العالم من جيل الألفية بحلول العام 2025. وتحتاج هذه القوة العاملة الشابة إلى الدعم والتمكين من خلال أفضل التقنيات. وتدرك الشركات الأكثر تقدماً هذا الأمر لذا تختار داروين بوكس باستمرار لريادتها في مجالات الابتكار وتصميم المنتجات. وفي عالم تحتدم فيه المنافسة على المواهب، وضعت داروين بوكس معايير جديدة لأفضل برامج الموارد البشرية".

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