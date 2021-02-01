الدولار يهبط مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت عملة الملاذ الآمن الدولار مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة، إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى أربعة أيام. وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.

وفي وقت سابق، تلقت العملة الأمريكية الدعم، إذ ظل القلق ينتاب المتعاملين من أن المستثمرين الأفراد الذين نظموا أنفسهم عبر الإنترنت ربما يواصلون هجومهم على المركز المدينة لصناديق التحوط، مما يثير المزيد من التقلب، لكن يبدو أن تركيز الحشود تحول بشكل مباشر إلى الفضة.

ويشعر البعض بالقلق من أن التقلبات الشديدة في جيم ستوب وأسهم أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق.

كما أن الجدل بشأن حجم حزمة تحفيز يقترحها الرئيس جو بايدن، والتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا يقدمان أيضاً أسباباً للحذر.

وناشدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري بايدن، المنتمي للديمقراطيين، خفض حزمته المقترحة للتخفيف من تداعيات الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار على نحو كبير، ويقترحون بدلاً من ذلك رقماً عند 600 مليار دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.534 في آسيا، بعد أن حقق مكسباً بنحو 0.5 % الأسبوع الماضي.

ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً عند 89.206 في بداية العام.

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