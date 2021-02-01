استقرار معدل البطالة بمنطقة اليورو عند 8.3% في ديسمبر

المصدر: بروكسل - رويترز

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 % من القوة العاملة في ديسمبر، رغم استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول المنطقة.

وأضاف المكتب إن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليوناً و761 ألفاً في ديسمبر ارتفاعاً من 13 مليوناً و616 ألفاً في نوفمبر.

وفي بلجيكا وأيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعلياً في ديسمبر ، لكنه ارتفع قليلاً في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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