جونز ذا جروسر تعلن خططاً طموحة للتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جي تي جي هولدينجز، الشركة المالكة لحصة الأغلبية في علامة جونز ذا جروسر ومقرها دبي، عن استحواذها على حصة الأقلية باسم ل. كاترتون آسيا (إحدى الشركات التابعة لمجموعة LVMH) – لتصبح جي تي جي هولدينجز المالك الوحيد لحقوق الملكية الفكرية لعلامة جونز ذا جروسر في العالم.

تأسست المجموعة المتخصصة في أعمال الأغذية عام 1996 في أستراليا، وتشتهر بأسلوبها المميز في مرافق الطعام ذات الطابع المرح وتقديم الأجبان المتخصصة وبيع الأطعمة الفريدة للذواقة.

تستخدم الشركة جزءاً من التمويل الجديد لتسريع نمو العلامة التجارية وتحديد شركاء أقوياء لعقود الامتياز من أجل التوسع حول العالم. لدى العلامة حالياً 23 فرعاً تجارياً وتخطط لافتتاح 23 فرعاً جديداً في المنطقة، إلى جانب خطط طموحة تستهدف افتتاح 200 متجر جديد خلال خمس سنوات.

وقال ينيب صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة جي تي جي هولدينجز وجونز ذا جروسر: «نحن فخورون للغاية بما حققناه من نجاحات في المنطقة لعلامة جونز ذا جروسر، وبخاصة المرونة الهائلة التي أظهرتها مصادر إيراداتنا المتنوعة خلال العام الماضي.

ونرى أن الوقت مناسب للتوسع في أسواق دولية جديدة، فنجاحنا شهادة على الإقبال الكبير على الجودة العالية والابتكارات المميزة في الأطعمة الأسترالية».

يذكر أن الاستحواذ والإعلان عن استراتيجية التوسع يأتيان احتفالاً بمرور 25 عاماً على افتتاح أول متاجر علامة جونز ذا جروسر في سيدني، ومرور 12 عاماً على افتتاح أول فروعها في الإمارات – وتحديداً في أبوظبي، لتضع معايير متجددة للمطاعم وتجارة الأطعمة بالدولة.

وأضاف صدّيقي: «تتمتع علامتنا بإرث ممتد لسنوات، ولا شك في أنها تتسم بالتنوع وقابلية التوسع. نحن جاهزون الآن للتوسع عالمياً في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي ودول الخليج العربية، بعد أن شهد العالم انخفاضاً قدره 50% في أعداد رواد المطاعم، مما يعني أننا محظوظون بمواصلة توسعنا.

ومن خلال هذه الجهود، نسعى لمواصلة دورنا في الربط بين المجتمعات بينما يعود الناس للاحتفاء بحياتهم اليومية بتناول وجباتهم معاً، سواء على الإفطار أو الغداء أو العشاء أو بأجود الأجبان أو أطعمة الذواقة، فنحن نريد أن نقدم لهم وجهتهم المفضلة، والتي يختارونها أينما كانوا».

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