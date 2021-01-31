«جو دادي»: مرونة كبيرة للأعمال الصغيرة بالإمارات في الأوقات الصعبة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة «جو دادي» المدرجة ببورصة نيويورك، والتي تقدم خدماتها لتمكين رواد الأعمال يومياً حول العالم، نتائج استطلاع رواد الأعمال لعام 2020 الذي كشف أن الأعمال الصغيرة في الإمارات تكيفت بمرونة مع الأوقات العصيبة خلال 2020، وأن نسبة 36 % من رواد الأعمال في الدولة وسعوا أنشطتهم التسويقية الرقمية لجذب المزيد من العملاء، وأن ثلثهم تقريباً استفادوا من حضورهم الرقمي على شبكة الإنترنت لبيع منتجات أو خدمات رقمياً، فيما قال 68 % منهم إنهم متأكدون من قدرة أعمالهم على الصمود أمام موجة ثانية من جائحة «كوفيد 19» إذا كانت بنفس حجم الموجة الأولى.

وتناول تقرير الاستطلاع الكمي آثار الوباء العالمي على رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في الإمارات، مشيراً أن معظم المشاركين يعتزمون بيع منتجاتهم وخدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في العام 2021. كما أوضح ثلث المشاركين أنهم يخططون لإنشاء مواقع إلكترونية رسمية لأنشطتهم.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة 21% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم تمكنوا من إدارة الاحتياجات التقنية لأعمالهم بأنفسهم قبل انتشار الوباء. وأوضح 28 % منهم أن لديهم صديقاً أو فرداً من العائلة تولى القيام بذلك نيابة عنهم، بينما قال أقل من 20% فقط إن لديه مطوِّر مواقع محترفاً يدير احتياجاته التقنية.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 4 من بين كل 5 رواد أعمال يدركون أن هناك مجموعة جيدة من الأدوات والموارد المتاحة عبر شبكة الإنترنت للأعمال الصغيرة تسهل عليهم «رقمنة» أعمالهم. فيما يتفق 3 من أصل 4 على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز جيد للأعمال الصغيرة.

كما يرى 84 % أن التكيف الرقمي مهم جداً أو نسبياً لتحقيق «رؤية 2021» للإمارات التي ترى أن التقدم الاقتصادي يتحقق من خلال تعزيز المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وهي مؤشر إيجابي ومتفائل.

أخلاقيات العمل

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقارب نصف المشاركين يوافقون على أن ممارسة أخلاقيات وقيم العمل هي العامل الرئيسي في إنجاح الأعمال على المدى الطويل، حيث يعتقد 94 بالمائة أن أخلاقيات وقيم العمل مهمة للغاية أو مهمة نسبياً لشركتهم أو للعلامة التجارية فيما يتعلق بكيفية الإدارة داخلياً وأثناء العمل مع العملاء والموردين.

كما يرى 86 % من رواد الأعمال أن تنوع القوى العاملة مهم للغاية أو مهم نسبياً لشركاتهم. وفي المقابل وافق 46 % على أن التأثير الإيجابي على المجتمع المحلي يعد جزءاً من غرض شركتهم.

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