«شيراتون» تكشف عن رؤية جديدة لفنادقها حول العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت فنادق ومنتجعات شيراتون رؤيتها الجديدة لتقدم للمسافرين تجارب مميزة في عام 2021 في مجموعة من منشآتها في مختلف أنحاء العالم، تشمل كلاً من شيراتون تل أبيب في إسرائيل وشيراتون جراند دبي في الإمارات وشيراتون فينيكس داون تاون وشيراتون دنفر داون تاون في الولايات المتحدة الأمريكية وشيراتون قوانغتشو وشيراتون ميانيانغ في الصين.

وتأتي خطوة استكمال تجديد هذه الفنادق كعلامة فارقة في مسيرة العلامة بعد إعلان الشركة الأم ماريوت الدولية في عام 2018 عن خططها لتحديث العلامة الشهيرة لتلبي تطلعات المسافرين العصريين. وفي هذا الإطار، تجري جهود حثيثة لتنفيذ عملية تحول شاملة من المرتقب أن تشمل أكثر من 40 فندقاً في جميع أنحاء العالم لتعكس رؤية العلامة الجديدة بحلول نهاية عام 2022.

وتجمع علامة شيراتون اليوم تحت مظلتها 446 فندقاً في 74 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها العلامة العالمية الأبرز في محفظة ماريوت الدولية. وتستعد شيراتون، خلال العام الجاري، للمضي قدماً في رحلة التجديد والتطوير مع خطط لإطلاق تجارب جديدة للضيوف واستكمال عملية التجديد في مزيد من المواقع، بما في ذلك ناشفيل الأمريكية وتورنتو الكندية ونيس الفرنسية وكييف الأوكرانية وشيان الصينية.

وقالت أماندا نيكولز، المديرة الأولى وقائدة العلامة التجارية العالمية لفنادق شيراتون: نشهد اليوم لحظة بارزة بالنسبة لعلامتنا، حيث يمضي مالكو الفنادق بتنفيذ رؤيتنا الجديدة على أرض الواقع للمرة الأولى. ولطالما قدمت شيراتون على مدار 80 عاماً الماضية تجارب إقامة متميزة حافلة بالحفاوة.

وتستند الرؤية الجديد للعلامة إلى جذورها العريقة كمركز مجتمعي يستقبل السكان والضيوف في أبرز المواقع حول العالم ويوفر تجارب متميزة وملهمة تتيح التواصل وتعزيز الإنتاجية. كما تمزج بين النهج التقليدي والعصري المبتكر لاستقبال الضيوف وسط أجواء مفعمة بالألفة سواء بغرض العمل أو الاستجمام.

وتشكل ردهة الفندق محور المفهوم الجديد لعلامة شيراتون، حيث تحاكي الساحات الرئيسية من حيث كونها مساحة شاملة ومفتوحة تشجع على الاجتماع والتواصل وتنبض بالطاقة والحيوية، كما تتميز بأجواء مريحة وعفوية توفر للضيوف جميع الاحتياجات بمنتهى السلاسة وسط ديكورات وتصاميم فاخرة توحي بالألفة.

ويبرز في التصميم الجديد ملامح متميزة مثل الركن المجتمعي، وهو عبارة عن مساحة عمل جذابة تتوسط ردهة جميع الفنادق لتتيح للضيوف العمل وتناول الأطعمة والمشروبات وتجديد طاقتهم. ويعكس هذا الركن مبادئ العلامة التي تركز على استخدام تصاميم أنيقة وعملية في الوقت ذاته، حيث تم تجهيز الطاولات بوسائل راحة مصممة خصيصاً لتعزيز إنتاجية الضيوف.

وتوفر الاستوديوهات مساحة للاجتماعات من مختلف الأحجام مع إمكانية حجزها عند الطلب للعمل والتعاون، حيث تم بناؤها على منصات مرتفعة محاطة بالزجاج، ما يتيح للضيوف الاطلاع على الأجواء العامة من جهة وتمنحهم ما يحتاجون إليه من خصوصية وإمكانية التركيز من جهة أخرى، بدءاً من لقاءات المجموعات الصغيرة ووصولاً إلى تجارب تناول الطعام الخاصة، بالإضافة إلى حجيرات عازلة للصوت تتوزع في أنحاء الردهة تتيح إجراء مكالمات هاتفية شخصية مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

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