خفض الإمدادات يدعم أسعار النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

استقرت أسعار النفط أمس لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى 3 أسابيع مدعومة بخفض الإمدادات في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العرض والطلب.

ويساهم خفض سعودي لإمدادات النفط، وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 55.57 دولاراً للبرميل بعد أن نزلت 0.5% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 52.27 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 1% الخميس.

ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يومياً في فبراير ومارس، كما تحسن الامتثال لقيود الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+» في يناير.

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