12 % تراجع أرباح «ماكدونالدز» في الربع الأخير

المصدر: أواك بروك (أمريكا) - د ب أ

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز، اليوم الخميس، تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12% عن الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تراجع المبيعات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود الحكومية على الحركة والأنشطة الاقتصادية لاحتواء الجائحة.

في الوقت نفسه، استفادت السلسلة الأمريكية من الأداء الأقوى نسبياً في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع هامش أرباح المطاعم وتراجعت إيرادات ماكدونالدز ربع السنوية بنسبة 2% سنوياً.

وذكرت سلسلة المطاعم الأمريكية أن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1.38 مليار دولار، بما يعادل 1.84 دولار للسهم الواحد مقابل 1.57 مليار دولار بما يعادل 2.08 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح السهم في ماكدونالدز خلال الربع الأخير من العام الماضي بدون حساب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (جي.إيه.إيه.بي) 1.7 دولار مقابل 1.97 دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السلسلة إلى 1.78 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه ذكرت ماكدونالدز أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 2% سنوياً إلى 5.31 مليارات دولار، مقابل 5.43 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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