كومرتس بنك الألماني يعتزم شطب 10000 وظيفة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن مصرف كومرتس بنك الألماني اليوم الخميس اعتزامه شطب نحو 10000 وظيفة، بدوام كامل بحلول عام 2024.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء سينطبق على نحو ثلث العاملين لديه في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الإشراف على البنك الخطوط العريضة لخطط التقشف في الثالث من الشهر المقبل.

وأشار البنك إلى أن مجلس الإدارة طرح على مجلس الإشراف الخطوط العريضة للاستراتيجية المستقبلية للبنك، موضحاً أن مجلس الإشراف سيعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل لإجراء مشاورات بشأن خطط التقشف «ومن المنتظر في أعقاب ذلك أن يقر مجلس الإدارة الاستراتيجية الجديدة».

وبموجب هذه الخطط سيتم الإبقاء على 450 وظيفة لدى البنك في ألمانيا من أصل 790 وظيفة في الوقت الراهن.

ويعتزم البنك توسيع نطاق عروضه الرقمية لعملائه على نحو ملحوظ من خلال دمج شركته الإلكترونية (كوم ديركت) في أعماله.

ويسعى البنك، الذي تأمم جزئياً منذ الأزمة المالية 2008 /2009، من خلال هذا النهج التقشفي إلى تقليل التكاليف بصورة ملحوظة، حيث يستهدف البنك تقليص هذه التكاليف بحلول عام 2024 بمقدار 1.4 مليار يورو مقارنة بالتكاليف عام 2020.

وقال مانفريد كنوف، الرئيس التنفيذي للبنك الذي تولى مهام منصبه منذ مطلع الشهر الجاري: «نعتزم التركيز على نقاط القوة في كومرتس بنك وضمان كفاءة الأداء بشكل مستدام، ولهذا الغرض سنعمل باستمرار على تقليل التعقيد وتخفيض التكاليف، فأهدافنا طموحة للغاية وسنبذل كل ما يلزم من أجل تحقيقها».

وسيعلن البنك تفاصيل استراتيجيته والتدابير الملموسة والأهداف للفترة بين 2021 حتى 2024 في إطار المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج العام الماضي والمزمع عقده في الحادي عشر من الشهر المقبل شرط موافقة مجلس الإدارة على الاستراتيجية.

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