نشاط الإعلانات يقفز بإيرادات «فيسبوك»

المصدر: نيويورك - رويترز

تجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة فيسبوك التوقّعات بشكل كبير، وذلك بعد نشاط مكثف للإعلانات من شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في موسم العطلات، لكنها حذرت من أن تعديلات أبل الوشيكة بشأن الخصوصية قد تضر بالإيرادات، إذ تتعارض مع الاستهداف الإعلاني.

وقالت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم إنها تتوقع أن تواجه «الكثير من الرياح المعاكسة على صعيد الاستهداف الإعلاني في 2021».

وتتوقع فيسبوك أن تحديث أبل لنظامها التشغيلي آي.أو.إس 14 لهواتف آيفون قد يبدأ في التأثير سلباً على الإيرادات في نهاية الربع الأول.

واستقر سهم الشركة بعد ساعات من تراجعه في البداية.

وقالت الشركة إن زيادة نشاط التجارة الإلكترونية بفعل الجائحة والتحول في الطلب الاستهلاكي إلى السلع بدلاً من الخدمات عزز نمو الإيرادات التي تفتر على نحو مطرد مع نضوج أنشطتها.

وزادت الإيرادات الكلية، المؤلفة كلها تقريباً من مبيعات الإعلانات 33 % إلى 28.07 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة بـ 21.08 مليار دولار قبل عام

وكان متوسط توقعات المحللين أن تحقق الشركة إيرادات فصلية 26.44 مليار دولار وفقاً لبيانات من آي.بي.إي.إس من رفينتيف.

وبلغ صافي الربح 11.22 مليار دولار أو 3.88 دولارات للسهم مقارنة بـ 7.35 مليارات دولار أو 2.56 دولار للسهم.

وزاد المستخدمون النشطون شهرياً 12% إلى 2.80 مليار وهو ما يتجاوز 2.75 مليار في توقعات المحللين.

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