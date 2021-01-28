صندوق النقد: الدين العالمي 98 % من الناتج الاقتصادي نهاية 2020

المصدر: واشنطن - رويترز

قال صندوق النقد الدولي امس إن الدين العالمي وصل على الأرجح إلى 98 % من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020 حيث ضخت الحكومات نحو 14 تريليون دولار دعماً مالياً لمكافحة جائحة كورونا، وحث على مواصلة ذلك الدعم لحين انطلاق التعافي بقوة.

وقال الصندوق في تقريره «الراصد المالي» إن الدعم شمل 7.8 تريليونات دولار إنفاقاً مباشراً إضافياً أو إيرادات مسقطة وستة تريليونات دولار في شكل ضمانات وقروض وضخ سيولة. يزيد ذلك حوالي مع 2.2 تريليون دولار منذ صدور تقرير الراصد المالي السابق في أكتوبر.

وقال مسؤولو الصندوق في تدوينة رافقت التقرير «التعاون العالمي في إنتاج العلاجات واللقاحات وتوزيعها على نطاق واسع لكل الدول بتكلفة زهيدة أمر بالغ الأهمية.

»التطعيم منفعة عامة عالمية تنقذ الأرواح وسيوفر في نهاية المطاف أموال دافعي الضرائب في شتى البلدان. كلما كانت نهاية الجائحة العالمية أقرب، كانت عودة الاقتصادات إلى الوضع الطبيعي أسرع وكان احتياج الناس لدعم الحكومات أقل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز