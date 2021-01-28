من هي هارييت توبمان التي قرر بايدن وضع صورتها على ورقة الـ20 دولار

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء خطط لوضع صورة هارييت توبمان على ورقة بقيمة 20 دولارًا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي للصحفيين الاثنين إن وزارة الخزانة "تتخذ خطوات" لاستئناف الجهود لوضع توبمان في فئة 20 دولار، وهي فكرة تم طرحها أول مرة خلال إدارة أوباما.

وستحل توبمان محل صورة أندرو جاكسون - الرئيس السابع المثير للجدل في البلاد والذي كان حذرًا من البنوك – ويتواجد على ورقة الـ 20 دولارًا منذ عام 1928.

يشير التاريخ إلى أن فئة الـ 20 دولارًا كان لها مكانة خاصة لدى توبمان. فبالإضافة إلى عملها في تحرير العبيد ومحاربة العبودية، ساعدت توبمان أيضًا جيش الاتحاد خلال الحرب الأهلية. فكانت كشافة وجاسوسة وممرضة. وبحلول عام 1899، وافق المشرعون على تحديد معاشها العسكري الشهري عند 20 دولارًا.

وستحل توبمان، المرأة الأمريكية الأفريقية التي استُعبِدت في يوم من الأيام، والتي ألغت عقوبة الإعدام في حقبة الحرب الأهلية ومنحت العشرات من الأشخاص المستعبدين حريتهم عبر تهريبهم في قطار الأنفاق في القرن التاسع عشر، محل الرئيس أندرو جاكسون في عملة الـ 20 دولارًا.

هربت توبمان، المولودة في ماريلاند، من المزرعة حيث تم استعبادها وذهبت إلى بنسلفانيا في عام 1849. على مدار العقد التالي، قامت بأكثر من 12 رحلة إلى ماريلاند لتحرير الأشخاص المستعبدين.

أثناء الحرب الأهلية، خدمت توبمان كجاسوسة وكشافة وممرضة وطاهية في الجيش الأمريكي. وفي سنواتها الأخيرة، شاركت في حركة حق المرأة في التصويت.

أثناء حملته الانتخابية في عام 2016، وصف الرئيس دونالد ترامب قرار إعادة تصميم ورقة الـ 20 دولارًا بصورة لتوبمان بـ "الصواب السياسي الخالص". واقترح بدلاً من ذلك أن يتم وضع توبمان على فاتورة 2 دولار، والتي لم تكن تُطبع في ذلك الوقت.

وطوال فترة رئاسته، أعرب ترامب عن تقديره لجاكسون، وزار قبره، وغرد على تويتر عن جاكسون، حيث كتب: "نحن نكرم ذكرياتك ونبني على إرثك" وعرض صور جاكسون في المكتب البيضاوي.

وانتقدت مجموعات مختلفة تمجيد إرث جاكسون - خاصةً لامتلاكه العبيد، وسجله في القضايا العرقية وقراره بتوقيع تشريع أدى في النهاية إلى حرب دامية.

في مقابلة أجريت عام 2018 في النادي الاقتصادي بواشنطن، تهرب وزير الخزانة ترامب ستيفن منوشين عندما سئل عن تطورات مشروع القانون الخاص بفئة الـ20 دولاراً، قائلاً: "لم نتخذ أي قرارات بشأن تغيير الورقة أو إبقائها على حالها."

وقال منوتشين في وقت لاحق إن فئة الـ20 دولار الجديدة لن يتم الكشف عنها حتى عام 2028 بسبب "مشكلات فنية". لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في عام 2019 أن التصميم الأساسي في الواقع موجود بالفعل على الورق. وقالت الصحيفة إنها حصلت على صورة للورقة الجديدة من مسؤول سابق في الإدارة، وتظهر الورقة بصورة لتوبمان بمعطف داكن ووشاح أبيض، وبحسب الصحيفة ، فإن التصميم "اكتمل في أواخر عام 2016".

من هي هارييت توبمان؟

وُلدت هارييت توبمان في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1822. وكانت اسمها في الأصل أرامنتا روس، غيرت اسمها إلى هارييت بعد زواجها عام 1844. وبصفتها فتاة وشابة، عانت تبمان من الضرب الوحشي قبل أن تهرب من العبودية، تاركة عائلتها خلفها.

الهروب إلى الحرية

بعد أن تمكنت من الفرار، خاطرت بحياتها وعادت إلى الولايات الجنوبية للبحث عن أسرتها وتحرير العبيد الآخرين.

استفادت توبمان من السكك الحديدية تحت الأرض لتهريب العبيد وتحولت إلى قائدة. عندما عادت إلى ميريلاند، وجدت أن زوجها قد تزوج مرة أخرى ورفض الانضمام إليها. ومع ذلك، استمرت في مساعدة العبيد الآخرين، مخاطرة بحياتها في هذه العملية. على مدى 11 عاما، ساعدت حوالي 70 عبداً على الفرار إلى الشمال، حيث تم حظر الرقيق.

خلال الحرب الأهلية الأمريكية، عملت توبمان كممرضة لقوات الاتحاد. وذهبت للعمل في الكشافة، وقدمت معلومات استخباراتية حيوية للعقيد مونتغومري، وأصبحت فيما بعد أول أنثى على الإطلاق تقود هجومًا مسلحًا خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

اشترت توبمان قطعة أرض في أوبورن، نيويورك عام 1859، وعادت إليها بعد الحرب. حيث أخذت العديد من الأشخاص من بينهم عائلتها لرعايتهم وحمايتهم. وبالإضافة إلى إسهاماتها في مساعدة العبيد والحملات من أجل إلغاء العبودية، دافعت توبمان أيضاً عن حق المرأة في التصويت، وعملت جنباً إلى جنب مع نشطاء آخرين.

في وقت لاحق، أصبحت توبمان منخرطة بشدة في حياة الكنيسة، حيث تبرعت بالأرض لبناء منزل للمسنين. وقد تدهورت صحتها في وقت لاحق، بسبب الضرب الذي تعرضت له خلال استعبادها، فكانت تعاني من صداع مستمر بسبب إصابة في رأسها. وتوفيت توبمان بالتهاب رئوي في عام 1913 وكان عمرها 91 عاماً.

كانت توبمان مصدر إلهام لقادة ونشطاء حقوق آخرين. وتم تكريمها في الكتب والسينما والأوبرا وبتماثيل في مانهاتن وفي حرم جامعة سالزبوري في ماريلاند. وكانت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تظهر على طابع بريد أمريكي، وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الأمريكيين الأفارقة نفوذاً في التاريخ.

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