تأرجح الأسهم العالمية على وقع النتائج وشكوك التحفيز الأمريكي

المصدر: عواصم - رويترز

سيطرت حالة من التباين على مؤشرات الأسهم العالمية اليوم وتأرجحت المؤشرات على وقع تواصل موسم النتائج الفصلية للشركات والبيانات الاقتصادية وشكوك التحفيز الاقتصادي الأمريكي وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة وسط إعلانات النتائج، كما تراجعت بورصات أوروبا، فيما خالفت أسهم اليابان الاتجاه وأغلقت مرتفعة مع تعزيز توقعات صندوق النقد لآمال صعود الأرباح.

وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينغ ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر في وقت لاحق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 43.3 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 30893.78 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.8 نقطة أو 0.33 % ليسجل 3836.83 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 139.5 نقطة أو 1.02 % إلى 13486.576 نقطة.

قلق التعافي

وتراجعت الأسهم الأوروبية تحت وطأة مخاوف من تعاف اقتصادي بطيء في حين ظل معظم المستثمرين يحجمون عن تكوين مراكز قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % في التعاملات المبكرة بعد خسائر في الأسواق الآسيوية وبورصة ول ستريت.

ولم تفلح نتائج مايكروسوفت القوية في مساعدة قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي تراجع 1.3 %، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك نحو 1 % لكل قطاع.

ونزل سهم فريسنيلو لتعدين المعادن النفيسة 3.1 % بعدما توقعت الشركة انخفاض إنتاج الذهب في العام الحالي.

وتراجع سهم إيسيتي لمنتجات النظافة الشخصية 0.6 % بالرغم من إعلانها تراجعاً أقل من المتوقع للربح التشغيلي الفصلي.

أما سهم إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة فقد ارتفع 1.4 % إذ ساعد ازدهار مبيعات علامات تجارية للموضة مثل لوي فيتون، خاصة في الصين، في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

وربح سهم كيرنج المالكة للعلامة جوتشي 1 %.

توقعات الصندوق

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، بفضل آمال في نتائج أفضل للشركات بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بينما قفزت أسهم نيتو دينكو عقب أن عدلت توقعاتها للأرباح.

وصعد مؤشر نيكاي القياسي 0.31 % إلى 28635.21 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65 % إلى 1860.07 نقطة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في العام الماضي سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

وقال هيديوكي إيشيجورو كبير الإستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية «الكثير من الأسهم اليابانية شديدة التأثر بالاقتصاد العالمي، المستثمرون ينظرون نظرة جديدة للأسهم اليابانية بعد توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي».

تراجع آسيوي

وانخفضت الأسهم في آسيا، باستثناء اليابان، فيما نزل مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان 0.3 %.

وقفز سهم شركة صناعة المكونات الإلكترونية نيتو دينكو 7.91 % لأعلى مستوى في 3 سنوات، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 90 مليار ين (867.89 مليون دولار).

وتصدر السهم قائمة الرابحين على مؤشر نيكاي وتلاه سهم كانون الذي ارتفع 6.71 % وشارب الذي ربح 6.15 %.

وزاد سهم شيونوجي آند كو 1.12 % بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير إنها باعت حقوق التطوير والتسويق لعلاج لكوفيد-19 إلى شركة التكنولوجيا الحيوية بايو إيدج لابس التي مقرها كاليفورنيا.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.61 % بعد أن قالت شركة الطيران إنها ستعلق رحلات 16 مساراً دولياً وتقلص الخدمات على ثلاثة مسارات أخرى خلال الصيف مع تقييد جائحة كوفيد-19 للسفر في أنحاء العالم.

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