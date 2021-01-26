قلق بشأن التحفيز الأمريكي يهبط بالذهب

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة لتخفيف تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لكن تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قيّد الخسائر، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 % إلى 1851.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1850.90 دولاراً للأوقية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية في (تي دي سيكيوريتز): «لا يوجد وضوح بشأن أين سيذهب الإنفاق العام في حزمة التحفيز، ولا يوجد وضوح كامل فيما يتعلق بكيف سيكون رد فعل البنك المركزي... هذه الشكوك تعمل على كبح صعود الذهب».

لكن مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى في حوالي أسبوع، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس لدى حائز العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6 % إلى 25.45 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % إلى 1099.40 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 2321.70 دولاراً للأوقية.

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