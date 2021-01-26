إيلون ماسك يواصل التغريد العشوائي ويرفع سهم شركة 18%

المصدر: دبي - البيان

واصل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، التغريد العشوائي ما تسبب في صعود أسهم "Etsy" - منصة التجارة الإلكترونية، التي تبيع الحرف اليدوية والسلع المنزلية بنحو 18% إلى 227.4 دولار في جلسة اليوم

وغرد "ماسك" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" حول شراء خيطاً يدوياً من الصوف لكلبه، لترتفع أسهم شركة التجارة الإلكترونية، التي لم تكن تتحرك على الإطلاق في السوق قبل تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا في الصباح الباكر.

ةقال ماسك في تغريدة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء: "أنا أحب Etsy"، مضيفًا أنه اشترى خوذة مارفن المريخية المصنوعة يدويًا من الصوف لكلبه.

وتأتي التغريدة العشوائية الجديدة بعد أكثر من أسبوعين من قيام إيلون ماسك، بخث متابعيه في«تويتر» على استخدام «سيجنال» Signal، تطبيق المراسلة المشفر الذي تموله منظمة غير ربحية.

وتسابق المستثمرون على سهم يحمل نفس الإسم «سيجنال» ولكن «أدفانس» Signal Advance، وهي شركة تصنيع مكونات صغيرة ليقفز 438% في جلسة واحدة ووصل إلى أعلى مستوى عند 70.85 دولار، مرتفعا من سعر الإغلاق البالغ 60 سنتا في 6 يناير الجاري، أي قبل يوم من تغريدة ماسك.

وارتفعت أسهم "Etsy" بأكثر من 313% في الأشهر الـ 12 الماضية حيث ظهر سوق التجارة الالكترونية كفائز رئيسي من جائحة فيروس كورونا. وساعدت "Etsy" الشركات الصغيرة التي ليس لها وجود على الإنترنت في الوصول إلى المستهلكين أثناء الإغلاق.

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