القلق من العزل العام يهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد19» مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 55.38 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.26 دولاراً للبرميل منخفضاً بمقدار سنت.

وقال محللو إيه.إن.زد «المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق» في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونج كونج والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد19»، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

وأعلنت الصين عن قفزة في الإصابات الجديدة بـ«كوفيد19» اليوم، مما يُلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي. ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على نحو مفاجئ 4.4 ملايين برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 15 يناير مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وكشفت بيانات من بيكر هيوز أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط والغاز في الأسبوع المنتهي في 22 يناير للأسبوع التاسع على التوالي، لكن عددها ما زال منخفضاً 52 % مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي.

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