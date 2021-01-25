التفاؤل من نتائج إيجابية مرتقبة للشركات يصعد بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت كافة مؤشرات الأسهم العالمية على وقع التفاؤل من نتائج إيجابية مرتقبة لكبرى الشركات. ففي وول ستريت، سجل مؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، بينما تتأهب السوق لأسبوع مزدحم بتقارير للأرباح من شركات كبرى للتكنولوجيا بينما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز500.

وانخفض داو جونز 0.02 % إلى 30989.85 نقطة بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بوزر 500 القياسي 0.27% إلى 3851.68 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.02 % إلى 13681.21 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا وتقارير الأرباح الإيجابية المستثمرين على تجاوز احتمال تمديد إجراءات العزل العام في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان ظهور سلالات جديدة من فيروس «كورونا» المستجد.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %. وكان المؤشر القياسي أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريباً بعد أن أظهرت البيانات أن قطاعات الخدمات المهيمنة على أوروبا تلقت ضربة قوية من تجدد إجراءات العزل العام في يناير الجاري.

وحققت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، مع تداول نظيراتها في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقفز سهم بروسوس الهولندية التي تستثمر في التكنولوجيا 7.9%، كما حقق صانعو الرقائق مكاسب أيضاً. وفيما يتعلق بأرباح الشركات، صعد سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية 2.3 % بعد أن أعلنت زيادة 7 % في الأرباح الأساسية للربع الرابع. كما ارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربينات في قطاع الكهرباء 2.4 % بعد أن تحولت إلى تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول من السنة المالية.

كذلك ارتفعت الأسهم اليابانية لتمحو خسائر مبكرة، بقيادة أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الأدوية إذ صعدت العقود الآجلة الأمريكية بفعل آمال بأن المشرعين سرعان ما سيقرون تحفيزاً اقتصادياً كبيراً لإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وربح مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.67 % إلى 28822.29 نقطة، بعد أن انخفض 0.2 % في وقت سابق، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 % إلى 1862 نقطة.

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