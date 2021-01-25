"بوهو" تشتري علامة "دبنهامز" بـ 55 مليون استرليني

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة تجارة التجزئة الإلكترونية "بوهو" أنها اشترت العلامة التجارية "دبنهامز" البريطانية الشهيرة المتخصصة في الملابس والتي أفلست العام الماضي. وقالت شركة "بوهو" البريطانية التي تأسست عام 2006 إنها دفعت 55 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) نظير الاسم التجاري والملكية الفكرية وقائمة عملاء دبنهامز.

غير أن بوهو لم تشتر أي من متاجر دبنهامز ما يعني أن الـ 118 فرعا الخاصة بها أغلقت بشكل مؤقت ويواجه موظفوها البالغ عددهم عشرة آلاف فرد التسريح من العمل.

وأوضحت بوهو في بيان أنه بعد خروج بريطانيا من قيود الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19 سوف يتم السماح بإعادة فتح المتاجر لبيع ما لديها من مخزون. وأضافت بوهو أنها سوف "تعيد بناء منصة دبنهامز واطلاقها... لتتحول إلى فئات جديدة تشمل الجمال والرياضة والأدوات المنزلية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوهو، جون ليتل، إن الاستحواذ على العلامة التجارية كانت "فرصة إستراتيجية مثيرة.. لتحويل" جمهورها المستهدف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز