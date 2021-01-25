صراع محموم على الحاويات يرفع أسعار الشحن 3 أضعاف

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تعاني صناعة الشحن البحري العالمية أزمة حادة في الوقت الراهن نتيجة نقص الحاويات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في كُلفَة الشحن، فضلاً عن تأخير في استلام البضائع المشتراة، وبصفة خاصة الواردة من الصين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن جائحة «كوفيد 19»، والتعافي من تداعياتها الاقتصادية، الذي يسير على نحو غير متساوٍ بين دول العالم، تسببا في هذه الأزمة التي ظهرت على نحو مفاجئ في دول آسيا، وإن كانت ثمة دول أخرى في العالم تتضرر منها أيضاً بشكل أو بآخر.

ويقول المراقبون العالميون في صناعة الشحن إن الشركات تنتظر الحاويات الآن على نحو يائس لأسابيع طويلة وتُضطّر إلى تَحَمل أسعار إضافية لاستلامها، ما رفع كُلفَة الشحن على نحو كبير.

ويشير المراقبون إلى أن هذا الوضع يؤثر على كل من يحتاج إلى شحن بضائع من الصين، إلا أن شركات التجارة الإلكترونية وعملائها، هم الآن الذين يتحملون النصيب الأكبر من الضرر.

وذكر ميركو وويتزيك، مدير حلول معلومات المخاطر لدى «ريزيلينس 360» الألمانية لدعم خدمات الشحن باستخدام تقنية السحابة، أن ديسمبر الماضي شهد ارتفاع أسعار الشحن الفوري على الخط البحري الذي يربط آسيا بشمال أوروبا بنسبة 264%، بالمقارنة مع ديسمبر 2019. وخلال فترة المقارنة نفسها، ارتفعت أسعار الشحن على الخط البحري الذي يربط آسيا بالساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 145%.

وأفاد مارك ييجر، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدوود لوجستيكس»، متعهدة الخدمات اللوجستية الأمريكية، بأن أسعار الشحن من الصين إلى كلٍ من الولايات المتحدة وأوروبا، باتت حالياً أعلى بنسبة 300% بالمقارنة مع مارس الماضي.

وقال ييجر: «بلغ سعر الشحن الآني حالياً 6000 دولار للحاوية، بالمقارنة مع السعر المعتاد، وهو 1200 دولار للحاوية. وحتى أسعار الشحنات من الولايات المتحدة ارتفعت أيضاً، وإن كان على نحو غير حاد».

وأكد أن السبب وراء هذه الأزمة أن الصين تخوض الآن صراعاً محموماً على حاويات الشحن.

وقال: «بات الصينيون مندفعين في محاولتهم لاستعادة الحاويات. ومن الصعوبة بمكان أن تحصل على حاوية للمُصَدرين الأمريكيين».

وأضاف: «ثلاث من كل أربع حاويات متوجهة من الولايات المتحدة إلى آسيا ترجع فارغة».

وبدوره، أكد وويتزيك أن نقص الحاويات في آسيا أدى إلى أزمة مماثلة في بلدان أوروبية عديدة، وفي مقدمتها ألمانيا، النمسا والمجر، ذلك أن شركات الشحن باتت تُحول مسار الحاويات إلى الشرق بأسرع نحو ممكن.

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