انفيسكو: شركات التأمين توجّه أنظارها نحو صناديق الاستثمار المتداولة

المصدر: دبي- البيان

أشارت شركة إنفيسكو إلى أن إقبال شركات التأمين على صناديق الاستثمار المتداولة قد ارتفع في السنوات الأخيرة، سواءٌ من ناحية الأصول أو تطبيقات المحافظ الاستثمارية، وتخطط هذه الشركات لزيادة مخصصاتها في السنوات المقبلة.

وقال تشارلز موسييه؛ رئيس حلول استثمارات التأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: «خلافاً للرأي الشائع الذي يفيد بأن شركات التأمين لا تحتاج إلى المزايا التقليدية التي تقدمها صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتالي قلّما تستخدمها في استراتيجياتها الاستثمارية، فقد لاحظنا بالفعل اهتماماً متزايداً من قبل شركات التأمين الأوروبية في السنوات القليلة الماضية بوضع خطط لزيادة مخصصاتها لهذه الصناديق».

ويدعم وجهة نظر إنفيسكو هذه تقرير صدر مؤخراً عن شركة سيرولي أسوشييتس، أوضح أن 42% من شركات التأمين في المملكة المتحدة تخطط لزيادة عدد صناديق الاستثمار المتداولة على منصاتها في غضون السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، وهي نسبة قريبة من مثيلاتها في الدول الأوروبية الكبرى (46% في إيطاليا، 38% في فرنسا، 37% في ألمانيا، 48% في هولندا وبلجيكا). وفي الولايات المتحدة، يشير تقرير صادر عن إس & بي غلوبال إلى أن أصول شركات التأمين المستثمرة في صناديق الاستثمار المتداولة قد تضاعفت تقريباً في السنوات الخمس الماضية.

وغالباً ما توفر صناديق الاستثمار المتداولة مرونة أكبر في التداول وانخفاضاً في تكاليف التشغيل وسيولة أكبر، مما يجعلها جذابة للمستثمرين. لكن شركات التأمين تستثمر في صفقات ضخمة تحقق لها سلفاً فوائد الإدارة المؤسسية ذات التكلفة المنخفضة جداً، كما أنها تستثمر على مدى طويل جداً، وبالتالي فهي لا تحتاج بالضرورة إلى زيادة السيولة التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة. ولذلك يتناول تحليل إنفيسكو العوامل الإضافية التي تجذب شركات التأمين إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

ومن الواضح أن الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة يزداد ببطء في أوساط شركات التأمين في الشرق الأوسط. وقال أليسيو تشيريلو؛ مدير خدمة العملاء لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: نشهد زيادة مستمرة في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة بين المستثمرين في الشرق الأوسط عبر مختلف فئات الأصول، حيث يسعى المستثمرون إلى خفض التكاليف في محافظهم الاستثمارية. وتكتسب المرونة والسيولة وعدم الكشف عن الهوية التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة أهمية خاصة لشركات التأمين في المنطقة.

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