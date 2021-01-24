أول دافوس افتراضي ينطلق غداً

المصدر: دبي - وكالات

تنطلق غداً الاثنين أول فعالية افتراضية لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي يعد الأهم عالمياً لمناقشته أبرز القضايا الاقتصادية التي تهم الحكومات. وينضم أكثر من 2000 قائد إلى أجندة دافوس الافتراضية، تحت شعار «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري.

كما ينضم 25 رئيس دولة وحكومة لتلبية الحاجة الملحة للتعاون العالمي، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور.

ومع تأكيد جائحة «كوفيد-19» على الحاجة إلى تعاون عالمي أكبر، من المقرر أن يجتمع القادة السياسيون ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم في الفترة من 25 إلى 29 يناير للمشاركة في حدث دافوس الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيتحدث قادة الحكومة، أمثال الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن كيفية قيام الفيروس بإعادة تشكيل المجتمع، وما هي السياسات اللازمة للمضي قدما في 2021 ، مع التركيز على الموضوع المركزي «عام حاسم لإعادة بناء الثقة». وسينضم إليهم آخرون، بمن في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى: إن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاون العالمي أمران حاسمان لتعزيز الحلول المبتكرة والجريئة لوقف الوباء وتحقيق انتعاش قوي. وأضاف في بيان له: سيكون هذا الاجتماع الفريد فرصة للقادة لتحديد رؤيتهم ومعالجة أهم القضايا في عصرنا، مثل الحاجة إلى تسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة.

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