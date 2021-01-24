اسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء للإنفصال عن بريطانيا

المصدر: وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورجون، اليوم الأحد، أنها تعتزم إجراء استفتاء عام حول انفصال بلادها عن بريطانيا، على الرغم من معارضة لندن للخطوة.

وقال ستورجون أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الأسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا.

وفي حال نال الحزب الوطني الأسكتلندي الذي تتزعمه ستورجون، نتائج طيبة في الانتخابات الإقليمية المقررة في مايو المقبلة، فإن رئيسة الوزراء ستدعو إلى استفتاء الانفصال.

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعارض الخطوة، وقال إن استفتاء كهذا يجب أن يعقد مرة في كل جيل.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر رفيع المستوى في حكومة جونسون أن الأخير سيرفض طلب الانفصال.

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