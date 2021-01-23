جهاز أبوظبي للإستثمار يشارك في اكتتاب «كوايشو تيكنولوجي»

المصدر: دبي- سيد صالح

يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وأيضاً شركة «بلاك روك» الأمريكية لإدارة الاستثمارات المشاركة كمستثمرَين رئيسيَين في الاكتتاب العام الأولي على أسهم «كوايشو تيكنولوجي»، منصة التواصل الاجتماعي الصينية الرائدة عالمياً لبث مقاطع الفيديو القصيرة، والمُنتَظر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل في بورصة هونغ كونغ.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أبدت شركة «كابيتال جروب» الأمريكية للخدمات المالية و«مجلس الاستثمار في مستحقات التقاعد بكندا» أيضاً التزامهما بالاستثمار في الاكتتاب.

كما وافقت شركة «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات» أيضاً موافقتها على شراء أسهم في «كوايشو تيكنولوجي». وعلاوة على ذلك، يخطط صندوق «جي آي إس» الاستثماري الحكومي السنغافوري وشركة «تيماسيك» القابضة السنغافورية أيضاً للاشتراك في الاكتتاب، والذي تسعى «كوايشو تيكنولوجي» منه إلى جمع 6 مليارات دولار.

وإذا نجحت «كوايشو» بالفعل في جمع هذه الحصيلة، ستكون عملية الاكتتاب العام الأولي في أسهمها هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم منذ عملية الاكتتاب في أسهم شركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية الشهيرة لخدمات النقل حسب الطلب، والتي جرت في مايو 2019، وكانت حصيلتها هي 8.1 مليار دولار.

وتخطط المنصة لتخصيص حوالي 2.5 مليار دولار من الحصيلة المتوقعة لعشرة مستثمرين رئيسيين، وهم المستثمرون الذين يوافقون على حيازة الأسهم لفترة زمنية مقابل حصة مضمونة مبكرة في الشركة.

يُذكَر أن «كوايشو»، والتي يعني اسمها باللغة الصينية «اليد السريعة»، تعد أكبر منافس محلي للمنصة الصينية الأخرى الشهيرة «تيك توك» المملوكة لشركة «بايت دانس»، وقد اكتسبت شهرتها في بادئ الأمر في المدن الصينية الصغيرة، ثم بدأت أخيراً تنتشر في المدن الكبيرة أيضاً.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن «كوايشو» لا زالت في طور مناقشة الشروط الخاصة بصفقة الاكتتاب، والتي قد يجري تغييرها.

ولم يعلق ممثلو أيٍ من «كوايشو»، «أديا»، «بلاك روك»، «كابيتال جروب»، «مجلس الاستثمار في مستحقات التقاعد بكندا»، «مورغان ستانلي»، «جي آي إس» و«تيماسيك» على الخبر.

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