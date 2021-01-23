«أبطال تيك توك» تكرم أفضل صناع المحتوى

المصدر: دبي- البيان

احتفلت منصة تيك توك بالعام الجديد في الحفل الافتراضي #أمنية2021 وتمكّن المستخدمون من المشاركة عبر أجهزتهم الإلكترونية وشكل الحدث منصة لتكريم أفضل صناع المحتوى في المنطقة ضمن جوائز «أبطال تيك توك 2020».

وكانت جائزة أفضل صانع محتوى كوميدي من نصيب باسل، والقيصر، ورامي، بينما حصل كل من بمبش السيد، وأحمد صبري، والدكتور نبهان المصري على جائزة أفضل صانع محتوى تعليمي.

وخلال 2020، حافظت الرياضة على شعبيتها الكبيرة في المنطقة. وفاز كل من وليد يري، والنوفلي، ورايزو بجائزة أفضل صانع محتوى رياضي بفضل ما قدموه من نصائح وحيل حول اللياقة البدنية خلال هذه السنة الصعبة.

وسلطت المنصة أضواء الشهرة على كل من ملهم، وبلاك أند مريم وIIunr، الذين حصدوا جائزة أفضل صانع محتوى موسيقي وقد تحوّلت تيك توك إلى وجهة مفضلة للمستخدمين الراغبين بإنشاء محتوى مبتكر ومشاركته مع الآخرين، حيث تركز المنصة على تمكين التعبير الإبداعي والتنوع.

وبهدف مواصلة نشر البهجة وإلهام الإبداع بين الناس بطريقة إيجابية وآمنة، تعاونت تيك توك مع نجوم بارزين من بينهم بلقيس ونبيل سيف ومحمد حماقي لإحياء الحفل الافتراضي عشية رأس السنة وتابع البث الحي 2 مليون مشاهد من أرجاء المنطقة وحصل المستخدمون على فرصة لمشاهدة ثلاثة من النجوم الكبار يؤدون بعضًا من أغنياتهم المفضلة.

وقال رامي زيدان، رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي لدى تيك توك:«لم يكن 2020 عاماً اعتياديًا على الإطلاق، وتمكنّا من توديع العام بطريقة إيجابية وآمنة. ولقد أصبحت تيك توك جزءًا من حياة كل شخص خلال فترة الوباء حين تحوّل الناس إلى هواتفهم الذكية للتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة ومشاهدة المحتوى.

وقد حققت منصتنا بعض الإنجازات المهمة خلال العام الماضي من خلال التعاون مع مؤسسات بارزة مثل منظمة الصحة العالمية والمكتب الإعلامي لحكومة دبي من أجل إطلاع المستخدمين على أحدث المستجدات المتعلقة بوباء كوفيد- 19. وليست هذه سوى بعض من الأشياء المهمة التي حققتها منصة تيك توك على مدار العام الماضي، ونتطلع قدمًا للعام 2021 وما سيحمله لنا».

وبالشراكة مع «إعمار»، تضمنت الاحتفالات على تيك توك عرض بعض من أبرز إنجازات المنصة خلال العام الماضي في عرض ضوئي على برج خليفة. وشمل ذلك التحديات الإنسانية الملهمة التي جرى إطلاقها على المنصة والتي هدفت لمواصلة الترفيه والتعليم في المنطقة أثناء تفشي وباء كوفيد_19، بما في ذلك #MaskUp و#HandWashSong، و#شكرًا_خط_دفاعنا_الأول الذي هدف لتقديم تحية شكر للعاملين في الخطوط الأمامية.

وتم إطلاق جائزة جديدة هي جائزة النجوم الصاعدين على تيك توك واحتفلت المنصة بـ 20 نجمًا صاعدًا نجحوا في إنشاء محتوى ممتع وإيجابي وآمن ومن بين الفائزين سارة العوضي، وThesoskagirl ويارا حبيب وغيرهم.

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