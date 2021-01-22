ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر الماضي لكن ارتفاع أسعار المنازل في ظل بلوغ المعروض مستويات متدنية غير مسبوقة قد يبطئ زخم سوق الإسكان على مدار الشهور المقبلة.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.76 ملايين وحدة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة 2% إلى 6.55 ملايين وحدة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المنازل الأمريكية، 22.2% وبلغ إجماليها 5.64 ملايين وحدة في 2020، وهو أعلى مستوى منذ 2006.

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